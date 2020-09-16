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Партнерша звездного участника Танців з зірками засветила сочные формы

16 сентября 2020, 14:52

Танцовщица Юлия Сахневич, которая выступает с Позитивом на проекте 1+1 показала невероятную фигуру на откровенных фото.

Юлия Сахневич
Юлия Сахневич / Instagram

Танцовщица Юлия Сахневич, которая на шоу Танці з зірками учит танцевать Позитива, похвалилась неожиданным выходным и соблазнительными формами.

"Спасибо за полу рабочий выходной, он так необходим был!"

На фото Юлия Сахневич позирует в крошечном красном мини-бикини на море, демонстрируя стройную и накачанную фигуру, сочные ягодицы и соблазнительную грудь в разных позах.

Юлия Сахневич
Юлия Сахневич / Instagram
Юлия Сахневич
Юлия Сахневич / Instagram
Юлия Сахневич
Юлия Сахневич / Instagram

"Секси, как пела Сердючка в новой песне своей", "Пушка", "Юля, яка ж ви неймовірно гарна, захоплююсь",

"Мужик не туда смотрит ))))"

"Внимание на человека на третей фото на заднем плане , это истерика . А к вам Юлия вопросов нет , вы очень красивая и харизматичная девушка , успехов вам", "Юляяя, самая красивая", "Мужик смешной на заднем плане",

Ранее Тина Кароль сымитировала голое фото и вызвала бурный полет фантазии у своих подписчиков.

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