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"Пельмешку закрывают": Морозюк показала развратное фото

4 октября 2020, 07:15

Украинская блогерша Ирина Морозюк пожаловалась поклонникам на неудачный перелет, и решила развлечь их развратным фото.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Инста-блогерша Ирина Морозюк взбудоражила своих поклонников яростным рассказом о перелете и своим откровенным фото в Instagram.

"Сейчас будет много мата! 18+

Короче, летела я сегодня на отдых, рассказываю! Вот до чего меня заеб@л наш менталитет галимый!", - пишет Морозюк.

Она поведала историю о том, как летела куда-то отдыхать, и купила ВИП-билеты, чтобы ничего лишнего не делать, но ей не только пришлось ходить по всему аэропорту, но и проблемы догнали ее на самом самолете.

"У меня все. Хотя не) Надеюсь отелем я буду довольна, а то знаете... Посты писать умею и могу. P.S. Даже я себя боюсь в плохом настроении", - добавила она.

При этом Морозюк добавила к посту свое откровенное фото, на котором позирует к крайне вызывающем бикини с новыми модными трусиками-ниточками, которые едва прикрывают самые откровенные ее части тела.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"У меня другой вопрос, как научиться трусы до бедер натягивать?", "тебе надо купить трусики "

"С Колей отдыхаешь?",

"Чуєш, пані Ірина. А в тебе є труси, які багато закривають, а не тільки пільмєшку??? Якщо є , то зробиш фотку?", "Бабушку свою попроси",

Ранее Наталья Рудова разделась на откровенном фото.

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