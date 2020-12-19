"Перебор": Саша Спилберг бесстыже засветила грудь в развратном наряде

Саша Спилберг / Instagram

Блогерша и певица Саша Спилберг поделилась с поклонниками фото, на которых она позирует в наряде, который не скрывает интимных подробностей ее фигуры.

Саша Спилберг позирует на берегу пляжа, показывая свои стройные ножки и сексуальную фигурку. Также она засветила грудь под лифчиком. Наряд сделан в виде крупной сетки, на которой она засветила соски.

На фото она замазала свои соски в редакторе, чтобы не попасть в черный список Instagram, но поклонники все равно обратили внимание на ее развратный наряд.

"Напиши какая песня должна играть саундтреком под этим фото ", - спрашивает она под снимками.

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг / Instagram

"Песня - перебор, открытость",

"Зачем замазывать? Выкладываешь - выкладывай полностью))",

"Какие фотографии ", "Самая нежная песня",

"я сначала подумала, что купальник такой, а потом поняла, что это замазали... это какой тогда купальник в жизни.. афигенно выглядит",

Ранее звезда Квартала без лифчика произвела фурор пикантной фотосессией.