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"Персиковая вкусняшка": Mamarika похвасталась сочными формами на пикантных фото

19 августа 2020, 05:33

Украинская певица Mamarika поделилась с поклонниками горячими фото в крошечном бикини.

Mamarika
Mamarika / Instagram

Украинская певица Mamarika в своем Instagram завела поклонников горячими фото в крошечном купальнике, которые она сделала в очень выгодном ракурсе.

Mamarika показала все достоинства свое фигуры на шикарных фото.

"Подснежники, урррааааа !!! Нас уже целых 400К !!!! Спасибо каждому из вас, что вы у меня есть! Мамка вас бесконечно любит и обещает никогда не давать скучать и всегда мейк ю фил #athome! Ну и традиционно решила отпраздновать это дело своим любимым alcohol-free шампусик! Персиковая вкусняшка для тех, кто любит, чтобы было вкусно и реалистично (я иногда не верю что в нем 0 градусов), но на утро никаких отходняков. ЗОЖникам рекомендед.

З.И.Мамку разрывает от любопытства - как давно ты подписан на мою страницу? Пиши в комменты год, когда ты стал подснежником", - пишет Mamarika.

Mamarika похвасталась вызывающими фото, сделанными снизу вверх, демонстрируя сочные ягодицы и засветив упругую грудь, припрятанные под крошечным бикини. Mamarika с розовыми волосами и в крошечном купальнике с бокалом шампанского. Своими откровенными фото, певица отметила отметку в 400 тысяч подписчиков.

Mamarika
Mamarika / Instagram
Mamarika
Mamarika / Instagram

"Зайка", "Вауууу яке гаряче фото", "А фотка секас, базару нет", - пишут в комментарях

Ранее голая Настя Каменских свела с ума поклонников сочными формами и откровенным фото

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