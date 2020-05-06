Звезда сериала Бедная Настя слег с коронавирусом

Российский актер кино и театра Петр Красилов заболел коронавирусом и уже сдал анализы 5 мая.
42-летний Петр Красилов лечится от коронавируса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Российский актер, который запомнился по сериалам Бедная Настя и Не родись красивой, обратился за помощью в больницу Москвы 5 мая.
Ему сделали все необходимые тесты, которые оказались позитивными. В результате, актеру назначили лечение, сообщает источник канала.
К слову, в клинике ему провели компьютерную томографию легких и другие исследования. Сам актер пока не комментирует свое самочувствие.
Петр Красилов - биография
Петр Красилов родился в Балашихе 3 июня 1977 года, в детстве он увлекался спортом, и занимался фигурным катанием, чтобы не расстраивать маму. Он рос без отца, который погиб, когда мальчик был маленьким.
К театру он начал приобщаться со школьного театрального кружка. Однако, в новой школе Красилов попал в поле зрения Бориса Голубовского, который взял юношу сразу на 2-й курс театрального колледжа РАТИ. Потом он закончил театральное училище, и получил диплом актера в 1999 году.
Он успел сыграть во многих постановках, фильмах и сериалах.
Петр Красилов - фильмография
- 2003 — Бедная Настя — князь Михаил Репнин
- 2004 — Грехи отцов — Дмитрий Павловский
- 2005 — Не родись красивой — Роман Малиновский
- 2006 — Все смешалось в доме… — Руслан Бобов (Люся)
- 2007 — Пирожки с картошкой — Юрий
- 2008 — Второе дыхание — Павел Макаров
- 2008 — Королева льда — Борис
- 2008 — Полёт фантазии — Николай Снегирёв
- 2008 — Откуда берутся дети — Павел
- 2009 — Лапушки — Павел Принцев
- 2010 — Варенье из сакуры — Дмитрий Воронцов
- 2010 — Сильная слабая женщина — Артем
- 2011 — Записки экспедитора тайной канцелярии — Семен Плахов
- 2011 — Группа счастья — массажист
- 2011 — Гончие 4 — Валерий Хвостов (Хвост)
- 2011 — Удиви меня — майор Зубов
- 2012 — Мамочка моя — Виктор
- 2013 — Жить дальше — Воротников
- 2013 — Идеальный брак — Виктор
- 2014 — Вернешься — поговорим — Иван Тихонов, художник
- 2015 — Людмила Гурченко — Борис
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