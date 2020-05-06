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Звезда сериала Бедная Настя слег с коронавирусом

6 мая 2020, 20:22

Российский актер кино и театра Петр Красилов заболел коронавирусом и уже сдал анализы 5 мая.

Петр Красилов лечит коронавирус
Петр Красилов лечит коронавирус / moe-kursk.ru

42-летний Петр Красилов лечится от коронавируса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Российский актер, который запомнился по сериалам Бедная Настя и Не родись красивой, обратился за помощью в больницу Москвы 5 мая.

Ему сделали все необходимые тесты, которые оказались позитивными. В результате, актеру назначили лечение, сообщает источник канала.

К слову, в клинике ему провели компьютерную томографию легких и другие исследования. Сам актер пока не комментирует свое самочувствие.

Петр Красилов - биография

Петр Красилов родился в Балашихе 3 июня 1977 года, в детстве он увлекался спортом, и занимался фигурным катанием, чтобы не расстраивать маму. Он рос без отца, который погиб, когда мальчик был маленьким. 

К театру он начал приобщаться со школьного театрального кружка. Однако, в новой школе Красилов попал в поле зрения Бориса Голубовского, который взял юношу сразу на 2-й курс театрального колледжа РАТИ. Потом он закончил театральное училище, и получил диплом актера в 1999 году.

Он успел сыграть во многих постановках, фильмах и сериалах.

Петр Красилов - фильмография

  • 2003 — Бедная Настя — князь Михаил Репнин
  • 2004 — Грехи отцов — Дмитрий Павловский
  • 2005 — Не родись красивой — Роман Малиновский
  • 2006 — Все смешалось в доме… — Руслан Бобов (Люся)
  • 2007 — Пирожки с картошкой — Юрий
  • 2008 — Второе дыхание — Павел Макаров
  • 2008 — Королева льда — Борис
  • 2008 — Полёт фантазии — Николай Снегирёв
  • 2008 — Откуда берутся дети — Павел
  • 2009 — Лапушки — Павел Принцев
  • 2010 — Варенье из сакуры — Дмитрий Воронцов
  • 2010 — Сильная слабая женщина — Артем
  • 2011 — Записки экспедитора тайной канцелярии — Семен Плахов
  • 2011 — Группа счастья — массажист
  • 2011 — Гончие 4 — Валерий Хвостов (Хвост)
  • 2011 — Удиви меня — майор Зубов
  • 2012 — Мамочка моя — Виктор
  • 2013 — Жить дальше — Воротников
  • 2013 — Идеальный брак — Виктор
  • 2014 — Вернешься — поговорим — Иван Тихонов, художник
  • 2015 — Людмила Гурченко — Борис

Напомним, участницы Школы Леди на шоу Від пацанки до панянки продолжают учебу на карантине.

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