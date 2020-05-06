Звезда сериала Бедная Настя слег с коронавирусом

Петр Красилов лечит коронавирус / moe-kursk.ru

42-летний Петр Красилов лечится от коронавируса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Российский актер, который запомнился по сериалам Бедная Настя и Не родись красивой, обратился за помощью в больницу Москвы 5 мая.

Ему сделали все необходимые тесты, которые оказались позитивными. В результате, актеру назначили лечение, сообщает источник канала.

К слову, в клинике ему провели компьютерную томографию легких и другие исследования. Сам актер пока не комментирует свое самочувствие.

Петр Красилов - биография

Петр Красилов родился в Балашихе 3 июня 1977 года, в детстве он увлекался спортом, и занимался фигурным катанием, чтобы не расстраивать маму. Он рос без отца, который погиб, когда мальчик был маленьким.

К театру он начал приобщаться со школьного театрального кружка. Однако, в новой школе Красилов попал в поле зрения Бориса Голубовского, который взял юношу сразу на 2-й курс театрального колледжа РАТИ. Потом он закончил театральное училище, и получил диплом актера в 1999 году.

Он успел сыграть во многих постановках, фильмах и сериалах.

Петр Красилов - фильмография

2003 — Бедная Настя — князь Михаил Репнин

2004 — Грехи отцов — Дмитрий Павловский

2005 — Не родись красивой — Роман Малиновский

2006 — Все смешалось в доме… — Руслан Бобов (Люся)

2007 — Пирожки с картошкой — Юрий

2008 — Второе дыхание — Павел Макаров

2008 — Королева льда — Борис

2008 — Полёт фантазии — Николай Снегирёв

2008 — Откуда берутся дети — Павел

2009 — Лапушки — Павел Принцев

2010 — Варенье из сакуры — Дмитрий Воронцов

2010 — Сильная слабая женщина — Артем

2011 — Записки экспедитора тайной канцелярии — Семен Плахов

2011 — Группа счастья — массажист

2011 — Гончие 4 — Валерий Хвостов (Хвост)

2011 — Удиви меня — майор Зубов

2012 — Мамочка моя — Виктор

2013 — Жить дальше — Воротников

2013 — Идеальный брак — Виктор

2014 — Вернешься — поговорим — Иван Тихонов, художник

2015 — Людмила Гурченко — Борис

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