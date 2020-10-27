Петросяна экстренно госпитализировали с COVID-19

Артист входит в зону риска из-за своего возраста.
Известный российский артист Евгений Петросян госпитализирован. Ему поставили предварительный диагноз — коронавирус, пишет Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на свои источники.
75-летнего артиста доставили в одну из московских больниц на "скорой". Медиков вызывали на дом к Петросяну.
Добавим, что из-за своего возраста артист входит в зону риска. В то же время пока что Петросян чувствует себя удовлетворительно, заверил источник.
- Напомним, в марте 2020 пошли слухи, что Петросян и Брухунова стали родителями. Они были "на отдыхе" в Эмиратах, и приписывали, что суррогатная мать родила сына Петросяну и его жене.
- После этого, на фоне слухов, врач описал сексуальную жизнь Петросяна и Брухуновой как очень бурную.
- О Татьяне Брухуновой впервые заговорили в августе 2018 года, когда Петросян и Степаненко стали разводиться. Тогда по неподтвержденным слухам Татьяне Брухуновой приписывали беременность.
Автор: Диана Беловодская