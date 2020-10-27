Петросяна экстренно госпитализировали с COVID-19

Евгений Петросян болен - у артиста коронавирус / politikus.ru

Известный российский артист Евгений Петросян госпитализирован. Ему поставили предварительный диагноз — коронавирус, пишет Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на свои источники.

75-летнего артиста доставили в одну из московских больниц на "скорой". Медиков вызывали на дом к Петросяну.

Добавим, что из-за своего возраста артист входит в зону риска. В то же время пока что Петросян чувствует себя удовлетворительно, заверил источник.