"Грудь у пояса": голая певица Глюзока завела сеть откровенным фото

Певица Глюкоза / Instagram

Российская певица Глюкоза примерила прозрачный дождевик на голое тело, и вызвала бурное обсуждение в сети своим голым фото.

Наташа Ионова разделась догола в Instagram, и вызвала бурную реакцию поклонников на свое голое фото.

Глюкоза не стала подписывать фото, добавив только эмоджи зонтика и дождя.

А на фото повернулась вполоборота, но так, чтобы все вдели, что на ней нет ни лифчка, ни трусиков. Девушка стыдливо прикрыла грудь руками, но даже под дождевиком виден ее черный маникюр, а на лице - шикарная прическа и макияж.

Певица Глюкоза / Instagram

"Все бы так ходили. Наташа плохому не научит", "Потрясающая фигура и фото, идеальная ты", "Глю сними пакет пожалуйста", "Бедная, опять ей тяжело в одежде...", "Скинутся надо наверное на одежку", "Ух ни хрена жже себе чика!!!!", "Самая соблазнительная", "А это та у которой грудь у пояса?", "Блин,Натаха ты мне очень нравишься но это фото нет,ну ни как не заходит!!!", - пишут в комментариях.

Напомним, "шалунья" Настя Каменских показала стриптиз на карантине.