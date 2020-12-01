Писхолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021

Від пацанки до панянки 5 сезон / Новый Канал

Съемки пятого сезона Від пацанки до панянки 2021 продолжаются и в декабре. Участницы уже привыкли к новым обстоятельствам и друг к другу. Каждую неделю они проходят новые испытания, которые помогают им избавиться Zависимостей и стать самостоятельными и самодостаточными. Но также они регулярно общаются с психологом. Впечатлениями об участницах психолог реалити Наталья Борисова поделилась с Новым каналом.

Специалист отметила, что после того, как в 4 сезоне проекта победила наркозависимая Женя Мазур, которая захотела измениться, создатели шоу нашли на проект немало девушек, которые в ситуации, похожей с Мазур, поверили, что на проекте им помогут измениться.Читайте такжеВід пацанки до панянки 5 сезон: кастинг и дата выхода

"Этот сезон – уникальный, – говорит психолог. – Он о новом поколении молодежи, которая живет в мире гаджетов и социальных сетей. Но имеет множество Zависимостей, разрушающих их жизни. Поэтому среди участниц пятого сезона есть наркозависимые".

Психолог объяснила, что в обсуждении будут подниматься новые и более серьезные проблемы участниц.

"Все девушки с очень сложными личными историями и драмами", – говорит психолог. Девушкам помогут выйти из их "внутреннего ада".

После нескольких недель работы с участницами Наталья признается, что ей как психологу тяжело уже сейчас.

Но она верит, что ученицам удастся победить "собственных демонов" и начать новую жизнь.

Премьера нового 5 сезона Від пацанки до панянки 2021 состоится этой весной. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить.