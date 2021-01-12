"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике

Наталья Рудова / Instagram

Актриса Наталья Рудова похвасталась совершенными формами в мини-бикини во время зимних каникул.

Эпатажная российская актриса решила удивить своих поклонников новыми откровенными фото, на которых позировала в желтом крошечном бикини, трусики и лифчик которого не смог скрыть ее формы. Поклонники по достоинству оценили сочную грудь актрисы и ее сексуальную фигурку.

"Привет", - просто подписала она свое фото.

Наталья Рудова / Instagram

Наталья Рудова / Instagram

"Огонь",

"Сиси"

"Пресс - огонь. Я свой потеряла на праздниках",

"Где орех?",

"Интересно грудь своя?"

"Тут playboy отдыхает",

"Все таки качнула титьки", - пишут в комментариях.

Ранее телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии