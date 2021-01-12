"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике

Российская актриса Наталья Рудова впечатлила новыми фото, на которых ее прелести опасно "выпрыгивают" из наряда.
Актриса Наталья Рудова похвасталась совершенными формами в мини-бикини во время зимних каникул.
Эпатажная российская актриса решила удивить своих поклонников новыми откровенными фото, на которых позировала в желтом крошечном бикини, трусики и лифчик которого не смог скрыть ее формы. Поклонники по достоинству оценили сочную грудь актрисы и ее сексуальную фигурку.
"Привет", - просто подписала она свое фото.
- "Огонь",
- "Сиси"
- "Пресс - огонь. Я свой потеряла на праздниках",
- "Где орех?",
- "Интересно грудь своя?"
- "Тут playboy отдыхает",
- "Все таки качнула титьки", - пишут в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий