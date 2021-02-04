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"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле

4 февраля 2021, 00:19

Украинская актриса и певица Ана Тринчер произвела фурор откровенным фото, на котором снялась с голой подружкой.

Анна Тринчер
Анна Тринчер / Instagram

Участница шоу Голос, звезда сериала Школа Анна Тринчер, которая начала сольную карьеру, впечатляет поклонников своими откровенными фото.

Анна Тринчер в Instagram показала фото, сделанные в Майами, на которых позирует со своей подругой. На снимках Тринчер демонстрирует свои соблазнительные пресети в закрытом купальнике, в то время, как ее вторая половинка без стеснения избавилась от лифчика, и поразила сеть юной грудью.

"Эти фотки... Кстати, пока я отдыхала в Америке а потом в Египте... я немного набрала веса;(Не так чтобы прям существенно, но были моменты, которые приносили мне дискомфорт", - призналась Анна в подписи к фото.

  • "Почему ты норм а она голая?! Чесно, не очень приятно на такое смотреть, моё мнение, не обижайся)"
  • "Хотел бы быть я на ее месте с тобой",
  • "Красотка",
  • "Чо Аня не разделась",
  • "Эммм....а почему вот втором фото девушка без бюстгальтера?!?!?!? Кто это вообще?!?!? Ты.....",
  • "А почему ты не голая ?",
  • "Аня что, лесби стала?", - пишут ей в комментариях.

Ранее телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото.

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