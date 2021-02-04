"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле

Украинская актриса и певица Ана Тринчер произвела фурор откровенным фото, на котором снялась с голой подружкой.
Участница шоу Голос, звезда сериала Школа Анна Тринчер, которая начала сольную карьеру, впечатляет поклонников своими откровенными фото.
Анна Тринчер в Instagram показала фото, сделанные в Майами, на которых позирует со своей подругой. На снимках Тринчер демонстрирует свои соблазнительные пресети в закрытом купальнике, в то время, как ее вторая половинка без стеснения избавилась от лифчика, и поразила сеть юной грудью.
"Эти фотки... Кстати, пока я отдыхала в Америке а потом в Египте... я немного набрала веса;(Не так чтобы прям существенно, но были моменты, которые приносили мне дискомфорт", - призналась Анна в подписи к фото.
- "Почему ты норм а она голая?! Чесно, не очень приятно на такое смотреть, моё мнение, не обижайся)"
- "Хотел бы быть я на ее месте с тобой",
- "Красотка",
- "Чо Аня не разделась",
- "Эммм....а почему вот втором фото девушка без бюстгальтера?!?!?!? Кто это вообще?!?!? Ты.....",
- "А почему ты не голая ?",
- "Аня что, лесби стала?", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий