"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле

Анна Тринчер / Instagram

Участница шоу Голос, звезда сериала Школа Анна Тринчер, которая начала сольную карьеру, впечатляет поклонников своими откровенными фото.

Анна Тринчер в Instagram показала фото, сделанные в Майами, на которых позирует со своей подругой. На снимках Тринчер демонстрирует свои соблазнительные пресети в закрытом купальнике, в то время, как ее вторая половинка без стеснения избавилась от лифчика, и поразила сеть юной грудью.

"Эти фотки... Кстати, пока я отдыхала в Америке а потом в Египте... я немного набрала веса;(Не так чтобы прям существенно, но были моменты, которые приносили мне дискомфорт", - призналась Анна в подписи к фото.

"Почему ты норм а она голая?! Чесно, не очень приятно на такое смотреть, моё мнение, не обижайся)"

"Хотел бы быть я на ее месте с тобой",

"Красотка",

"Чо Аня не разделась",

"Эммм....а почему вот втором фото девушка без бюстгальтера?!?!?!? Кто это вообще?!?!? Ты.....",

"А почему ты не голая ?",

"Аня что, лесби стала?", - пишут ей в комментариях.

Ранее телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото.