"Почему в*льву не видно?": жена Морозюка взбудоражила развратным фото

Ирина Морозюк / Instagram

Ирина Морозюк поделилась развратным обнаженным фото в Instagram.

Ирина Морозюк проводит карантин раздельно с мужем и изнывает от скуки. Она опубликовала развратное фото, на котором позирует совершенно голой.

"Ой , да нормальная у меня самооценка! Целуй руку...", - пишет она под снимком.

На фото Ирина Морозюк голая сидит на своей кровати скрестив ноги так, чтобы коленки прикрывали ее огромную голую грудь, а скрещенные ноги прикрывали сокровенные места. Она сделала сэлфи в зеркало, и это фото вызвало бурную реакцию поклонников на ее шикарную фигуру.

Ирина Морозюк / Instagram

До этого Ирина Морозюк засветила грудь на горячем фото, на котором она в белье приспускает шлейку лифчика.

Ирина Морозюк / Instagram

"ноги убери в сторону", "уберу , только не для тебя", "Це ж треба! Абсолютно ж гола, абсолютно", "Вы самая сумасшедшая и выразительная женщина в мире!!??", "Да, это я", "Моя госпожа", "Чого не видно ...в*льву...не розумію....", "Может гимн ещё голой споёте?", "Милый, мне опять не чего надеть ,а в этом всем я уже выходила", - пишут в комментариях.

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