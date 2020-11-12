Подопечная Потапа разделась на пикантном фото

Ingret / Instagram

Украинская певица Ингрет Костенко, которая после Голос країни 7 работает с Потапом, любит эпатировать публику необычными фото и своими образами. Девушка ведет свою страницу в Instagram, где публикует иногда вызывающие фото и нестандартные образы, удивляя своей красотой.

Рыжая певица любит провокационный стиль одежды, и экспериментирует с внешностью. Например, у нее пробитый язык.

На новом фото Ingret показала длинные стройные ножки, и заинтриговала позой, добавив к фото стих.

"Ну что же, всем привет,

Я весы по гороскопу

Расскажите пожалуйста это копам,

Чтобы сразу понимали,

С кем имеют дело

Не могу решить, пойти

Направо или налево.

Не могу я решить:

Петь Романсы или РОК.

Это все не я -

Это все мой Гороскоп.

Мой продюсер - ТЕЛЕЦ

Вот и песенке КОНЕЦ", - пишет она.

На фото она сидит на подоконнике, так что солнце светит в спину, закинув ногу на ногу и приняв такую позу, что кажется, будто бы на ней нет одежды, но если приглядеться - видно, что это не так - Ингрет позирует топлес в трусиках и шляпе.

Тем не менее все пришли в восторг от ножек и фигуры и певицы, и закидали ее комплиментами, а Антон Савлепов нарифмовал ей в комментариях пошлый ответ.

Ingret / Instagram

"Я - близнецы, между ног бубенцы", - пишет он.

"Что с одеждой?",

"Руде дівчисько", "Йоу",

Напомним, Ингрет принимала участие в Х-Факторе 2015, но не прошла тренировочный лагерь. В Голос 2017 Ингрет с Потапом прошла в финал, но уступила Александру Клименко, заняв в второе место. В 2018 году она принимала участие в Нацотборе на Евровидение от Украины.

Ингрет - ее настоящее имя. Певица Ingret родилась 16 октября 1997 года, свой первый альбом Не Спи выпустила в 2018 году.