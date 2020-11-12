Подопечная Потапа разделась на пикантном фото

Подопечная Mozgi Entertainment Ingret побпаловала поклонников новым горячим фото, для которого приняла вызывающую позу.
Украинская певица Ингрет Костенко, которая после Голос країни 7 работает с Потапом, любит эпатировать публику необычными фото и своими образами. Девушка ведет свою страницу в Instagram, где публикует иногда вызывающие фото и нестандартные образы, удивляя своей красотой.
Рыжая певица любит провокационный стиль одежды, и экспериментирует с внешностью. Например, у нее пробитый язык.
На новом фото Ingret показала длинные стройные ножки, и заинтриговала позой, добавив к фото стих.
"Ну что же, всем привет,
Я весы по гороскопу
Расскажите пожалуйста это копам,
Чтобы сразу понимали,
С кем имеют дело
Не могу решить, пойти
Направо или налево.
Не могу я решить:
Петь Романсы или РОК.
Это все не я -
Это все мой Гороскоп.
Мой продюсер - ТЕЛЕЦ
Вот и песенке КОНЕЦ", - пишет она.
На фото она сидит на подоконнике, так что солнце светит в спину, закинув ногу на ногу и приняв такую позу, что кажется, будто бы на ней нет одежды, но если приглядеться - видно, что это не так - Ингрет позирует топлес в трусиках и шляпе.
Тем не менее все пришли в восторг от ножек и фигуры и певицы, и закидали ее комплиментами, а Антон Савлепов нарифмовал ей в комментариях пошлый ответ.
"Я - близнецы, между ног бубенцы", - пишет он.
"Что с одеждой?",
"Руде дівчисько", "Йоу",
Напомним, Ингрет принимала участие в Х-Факторе 2015, но не прошла тренировочный лагерь. В Голос 2017 Ингрет с Потапом прошла в финал, но уступила Александру Клименко, заняв в второе место. В 2018 году она принимала участие в Нацотборе на Евровидение от Украины.
Ингрет - ее настоящее имя. Певица Ingret родилась 16 октября 1997 года, свой первый альбом Не Спи выпустила в 2018 году.