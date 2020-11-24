"Поет в наркопритоне с наркоманами": Ани Лорак жестко раскритиковали ​фанаты

Ани Лорак нарвалась на жесткую критику из-за нового клипа.
Известная украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню Страдаем и любим, и нарвалась на жесткую критику.
"Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами", – прокомментировала свой новый клип Лорак в Instagram.
В клипе певица предстала перед поклонниками с длинными волосами и в костюме, который подчеркнул ее шикарные формы.
Однако новый клип Лорак шокировал и разочаровал фанатов. Под видео, который был опубликован на официальном канале Ани Лорак на YouTube, фанаты отметили, что сюжет больше напоминает им "вечеринку в наркопритоне".
Ани Лорак - о чем ранее сообщал Главред:
- В России Ани Лорак презентовала новый клип, который она сняла с дочкой Софией.
- Недавно Лорак полностью лишила бывшего мужа доступа к бизнесу. В итоге звезда начала индивидуальный бизнес в России.
- Отметим, о разводе Лорак с Муратом стало известно еще в январе 2019 года. Лорак приписывали роман с певцом Сергеем Лазаревым.
- Однако Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу начала встречаться с музыкантом Егором Глебом.
Автор: Мария Тупик