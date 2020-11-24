"Поет в наркопритоне с наркоманами": Ани Лорак жестко раскритиковали ​фанаты

Лорак жестко раскритиковали фанаты за новый клип / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню Страдаем и любим, и нарвалась на жесткую критику.

"Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами", – прокомментировала свой новый клип Лорак в Instagram.

В клипе певица предстала перед поклонниками с длинными волосами и в костюме, который подчеркнул ее шикарные формы.

Однако новый клип Лорак шокировал и разочаровал фанатов. Под видео, который был опубликован на официальном канале Ани Лорак на YouTube​, фанаты отметили, что сюжет больше напоминает им "вечеринку в наркопритоне".

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