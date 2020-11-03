"Похожа на трансика": Экс-Серебро показала "пирожок" в прозрачном белье

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская опубликовала вызывающие фото, для которых позировала в "боевом" макияже, неоднозначных позах, и тоненьком белье, которое совершенно ничего не прикрывает

Солистка группы Favlav Полина Фаворская показала свои развратные фото в Instagram.

"Королева твоих кошмаров. Пиши, какая фотка самая отвратительная. Ставь - если нравятся мои отвратные фотосессии", - написала Полина, предлагая ставить эмоджи тошнотворности вместо сердечек, если поклонникам нравятся ее фотосессии.

На снимках Фаворская позирует в черном прозрачном как колготы белье, которое не скрывает ни ее грудь, ни интимные зоны, которыми она щедро светит на фото.

Фаворская позирует для фото в высоких черных сапогах на массивной подошве, и принимает позы то на корточках, то широко раздвинув ноги. Поклонники эмоционально отреагировали на фото Фаворской.

"Мама не учила Изольду не показывать всем подряд ? Ну и с трусами та же песня (жаль... нравилась. Стала такой убогой и похабной что смотреть тошно", "почему вы промежность называете Изольдой?",

"промежности ? Где про них ? Я про ваш "Пирожок" , "хинкал" или что там в трусах", "у меня у одной не пирожки и хинкали в трусах?...", "п*зда тогда раз мозги не дотягивают ! Тупорылый народ ! Хотите казаться умнее всех !",

"Полина, в кого вы превратились? Смотреть страшно", "В монстра из Ваших кошмаров!",

"Похожа на тайского трансика"

Ранее украинская певица и телеведущая Тина Кароль показала откровенное фото, которое делала для глянца в Нью-Йорке.