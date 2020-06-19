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Ожидание vs реальность: папарацци подловили располневшую Бритни Спирз - фото

Карантин сказался на фигуре артистки не самым лучшим образом.

19 июня 2020, 14:20
Бритни Спирс снялась в рекламной кампании Kenzo
Карантин сказался на фигуре артистки не самым лучшим образом / instagram.com/kenzo

Американская певица Бритни Спирс, планировавшая завершить свою музыкальную карьеру, наконец-то вышла из карантина впервые за три месяца, чтобы провести день со своим парнем Сэмом Асгари.

Издание The Daily Mail удалось подловить влюбленную пару. Глядя на фото певицы Instagram, фото папарацци показали другую реальность. На изображениях видно, что карантин сказался на фигуре артистки не самым лучшим образом.

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"Бегущая по газону".jpg

Бритни, одевшая короткие шорты и топ, показала неидеальный живот и полные ноги.

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Бритни на отдыхе.jpg

Звезда во время прогулки решила побегать на газоне и покататься на велосипеде.

Бритни Спирс певица
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