Поклонники догадались, почему Фреймут заразилась коронавирусом

Почему Фреймут заразилась коронавирусом / instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом Covid-19, потому что не носила маску, предположили поклонники звезды.

Недавно Фреймут выложила в Instagram фото, как отвела детей в школу. И на этом снимке ведущая не носит маску – хотя все окружающие, включая ее собственных деток и остальных взрослых, маски надеть не забыли.

Теперь подписчики Ольги активно обсуждают, почему ведущая Ревизора пренебрегла карантинными правилами.

Среди прочего, люди пишут: "Почему дети в масках, а вы без?", "Главное, что дети в масках...", "А почему вы маску не надеваете? Если такие правила? Рядом взрослые люди в масках, а вы нет. Или правила не для всех?" и т.п.

Нашлись и те, кто напомнил, что как раз детям до 12 лет носить маски и необязательно: "Та в баню такие правила, ребенку категорически запрещена маска до 7 лет, Вы умная женщина, изучите просто подробнее инфу".

Скрин комментариев instagram.com/freimutolia

Скрин комментариев instagram.com/freimutolia

Ранее уже был назван партнер Ольги Фреймут на шоу Танці з зірками 2020. На сцену с ней должен был выйти танцор Илья Падзина.