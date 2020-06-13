"Иди ко мне": Экс-Серебро завела на развратном фото

Полина Фаворская / Instagram

Певица Полна Фаворская выбралась на природу, и сделала пикантное фото в высокой траве. Она решила раздеться, и поваляться на земле, позируя.

Полина Фаворская выбралась на природу, и продемонстрировала шикарную фигуру в откровенной позе.

"I’m so high, иди ко мне", - говорит в сообщении Полина

На фото Полина лежит в траве в синих трусиках и белом лифчике, которые все равно не в состоянии скрывать идеальную фигуру девушки.

Она приняла соблазнительную позу и сексуально демонстрирует стройные ножки, сочные ягодицы, тонкую талию и плоский животик.

Поклонники пришли в бурный восторг от обнаженного теле девушки.

Полина Фаворская / Instagram

"Борщевик !!! Опасен", "я хочу тебя везде", "Нимфа", "Чисто relax)", "Жарим сасисоны", "Шикарная", " очень красивое и сексуальное бельё !!! Вам очень идёт !!! Очень сильно возбуждает !!! Полина ! У вас очень красивая и сексуальная фигура и внешность !!! У вас очень красивая и сексуальная талия !!! У вас очень красивые и сексуальные ножки !!! У вас очень красивая и сексуальная грудь и попа !!! Вы идеальны во всём !!! Вы красавица !!! Вы богиня !!! ", - пишут в коииентариях.

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