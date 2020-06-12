"Я вся мокрая": Полина Фаворская топлес завела развратным фото

Полина Фаворская / Instagram

Экс-Серебро Полина Фаворская начала сольную карьеру, и послабление карантина вместе с летней жарой отметила очень откровенным селфи, на котором позировала без лишнего белья.

Полина Фаворская в Instagram показала откровенное селфи.

"Жарко", - кратко подписала она фото.

На снимке Полина Фаворская позирует голая, в одних только трусиках, а молодую грудь пытается прикрыть рукой.

Тем не менее, все поклонники смогли оценить ее безумно красивые ноги и стройную фигуру, а также увидеть что, чего ей не удалось скрыть.

Полина Фаворская / Instagram

"госпаде, на улице и так за +30 я сижу вся мокрая, а тут ещё такой кадр и теперь я мокрая вдвойне, супер класс спасибо", "Моя гетеросексуальность покинула чат", "я не лесби я не лесби я не лесби я не лесби я не лесби я не лесби я не лесби ", "Зачем прятать то чего нету))", "Ваше тело рождено чтобы целовать его повсюду", "Есть в этом фото, что то запретное", "Теперь всем жарко", "Какая", "Жарко", "Видать, не достаточно", "Тут не жарко, тут горячо, ооооочень горячо", "Иди скупайся в пруду", "Жарко при виде тебя", "Вы раздвигали ноги ради денег?", "Ноги, как у Кендалл", "Новая Кендалл Дженнер", - пишут в комментариях.

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