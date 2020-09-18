"Берегите горло": Полина Фаворская наклонилась и сексуально показала рабочее место

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская экс-солистка Серебро, которая нынче строит сольную карьеру, поделилась неоднозначным пикантным фото, которое вызвало восторг у фанатов.

Полина Фаворская засветила грудь и сексуально высунула язык на новом фото в Instagram.

"Пришла осень. Берегите горло. Дышите носом", - пишет она.

На фото Полина Фаворская в платье наклонилась вперед и сексуально открыла рот, высунув язык. При этом ее грудь засветилась во всей красе в свободном декольте платья. Поклонники пришли в восторг и написали ей как комплименты, как и пошлые комментарии к этой позе.

Полина Фаворская / Instagram

"Вы сексуальная девушка, вы секси",

"Ты как будто в рот береш",

"За*бись сиськи",

"Бл*, показалось... (на правом)", "Сосочек",

"Пришел cum. Берегите горло, Дышите носом"

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