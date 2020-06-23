"Опять без трусов": Экс-Серебро снялась голой

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская поделилась пикантным фото, на котором позирует топлес и без трусиков.

Полина Фаворская без белья взбудоражила фантазию поклонников в своем Instagram.

"Нежность утра, запутанная в локонах", - подписала она фото, которое сделала для нее Анна Бруевич.

На фото она позирует на кровати совершенно обнаженной, с кудрявыми волосами, которые частично прикрывают ее прелести, но все равно позволяют убедиться в том, что девушка позирует совершенно голой для этой фотосессии.

Полина Фаворская / Instagram

На других фото, которые опубликовала Анна, Полину видно топлес - она игриво позирует для фотографий, демонстрируя идеальную фигуру.

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

Ранее, перед этим Полина показала фото топлес с гитарой, на котором она частично прикрывала обнаженную грудь.

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

"Нимфа", "Ты такая эстетичная, Полина", "Ты похожа на произведение искусства", "Богиня Древней Греции", "Эх, жалко сис не видно", "Опять без трусов", "Обожаю", "Очень красивая фотография", "Безумно красивая, как ангел", "Вот это жопка", "Самая", - пишут в комментариях.

Как известно, Полина Фаворская родилась 21 ноября 1991 года, ее настоящая фамилия - Наливалкина, и она родом из Волгограда. Она пела в группе Серебро с 2014 по 2017 гг, снялась в череде клипов, и записала альбом, но потом покинула основной состав.