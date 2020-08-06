"Писяю в ладошки": экс-Серебро показала развратное фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая выступает сольно после ухода из группы Серебро, поделилась пикантным фото без лифчика в мини-юбке.

Полина Фаворская показал развратное фото в Instagram.

"Прилично сижу или нет?", - пишет Полина под фото.

На фото Полина в белой маечке, под которую не надевала лифчик и мини-юбке присела на корточки на огромных шпильках, и то, что должно бы открыться зрителю между ног прикрыла ладошками, чем вызвала разные ассоциации у поклонников и бурное излияние пошлых комплиментов и комментариев.

На другом фото, которое есть в сети, ее снимали снизу вверх и девушка начала задирать маечку вверх, а рукой продемонстрировала сомнительного приличия жест.

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

"писяю в ладошки", "все своё ношу с собой!", "До неприличия прилично", "Писаешь", "Не прилично,но всё ровно ты супер", "Шикарно сидишь", "Прилично) не на бутылке ж сидишь", "Всё прилично, что в твоей голове является приличным, ноу рамки в голове))", "Хорошо сидишь, но как-то напряжённо...)))", "Ни писи не пиздиси я не вижу значит норм!", - пишут в комментариях.

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