"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая сольно поет после ухода с проекта Серебро, завела поклонников горячим фото топлес на своей кровати.

Полина Фаворская сверкнула грудью на пикантном фото в Instagram.

"Иди ко мне", - пишет Полина.

На фото Полина лежит ничком на кровати в одних крошечных трусиках, демонстрируя идеальную стройную фигурку, сочные ягодицы и соблазнительную грудь.

Она соблазнительно выгнулась и продемонстрировала все достоинства своей фигуры. При этом, судя по всему, Полина сделала сэлфи - на телефон или на ПК.

Поклонники завалили ее горячими комплиментами.

Полина Фаворская / Instagram

"Шлёпать и гладить...", "А ты не болела коронавирусом?", "Оххх... этот изгиб", "Очень красивое и сексуальное бельё !!! Очень сильно возбуждает !!! Полина ! Вам очень идёт !!! Вы красавица !!! Вы идеал !!! Вы богиня !!! ". "Секс во плоти", "Секс", "Иду", "Иду моя сосисочка", "К такой девушке не идти, а бежать нужно", "слов нет,одни слюнки", "Fap fap". - пишут в комментариях.

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