Полина Фаворская высунула язык и показала "розовые сиськи"

Российская певица Полина Фаворская, которая выступает в составе группы Favlav, показала свой цветочек на откровенном фото.
Экс-солистка группы Серебро Полина Фаворская снялась в откровенной фотосессии и показала свои развратные фото в Instagram.
Полина Фаворская завела поклонников откровенными фото.
"Постлав", - подписала она фото.
На фото Полина Фаворская позирует топлес и показывает язык и средний палец на пикантном снимке, похваставшись сексуальной фигурой на фоне серебренного дождика.
Кроме того, в сторис Полина тактже добавила ссылку на пост, отметив, что это "фото в выпускной альбом".
"шикарный рот! очень приятно смотреть на эту нежность и доступность!",
"опять обнажена и дразнит своим красивым телом , когда же ты уже раскроешься Полина )))", "Розовые сиськи топ"
"невероятно красивая", "Вау за такой язык душу дьяволу продать можно",
Ранее жена футболиста Динамо показала откровенные формы на развратном фото.