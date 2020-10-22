Полина Фаворская высунула язык и показала "розовые сиськи"

Полина Фаворская / Instagram

Экс-солистка группы Серебро Полина Фаворская снялась в откровенной фотосессии и показала свои развратные фото в Instagram.

Полина Фаворская завела поклонников откровенными фото.

"Постлав", - подписала она фото.

На фото Полина Фаворская позирует топлес и показывает язык и средний палец на пикантном снимке, похваставшись сексуальной фигурой на фоне серебренного дождика.

Полина Фаворская / Instagram

Кроме того, в сторис Полина тактже добавила ссылку на пост, отметив, что это "фото в выпускной альбом".

"шикарный рот! очень приятно смотреть на эту нежность и доступность!",

"опять обнажена и дразнит своим красивым телом , когда же ты уже раскроешься Полина )))", "Розовые сиськи топ"

"невероятно красивая", "Вау за такой язык душу дьяволу продать можно",

Ранее жена футболиста Динамо показала откровенные формы на развратном фото.