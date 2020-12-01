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Полина Гагарина сексуально изогнулась на нескромном фото

1 декабря 2020, 07:01

Российская певица, участница Евровидения 2015 Полина Гагарина похвалилась идеальной спортивной фигурой в супер мини-бикини.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

Победительница Фабрики звезд, участница Евровидения 2015 от России Полина Гагарина, которая подала на развод и раздел имущества против своего мужа Дмитрия Исхакова, поделилась провокационными фото.

Певица предстала в крошечном голубом купальнике, демонстрируя безумно длинные ноги, и соблазнительную фигуру без ничего лишнего.

"Фотографий осталось много, поэтому немного спама с моего спонтанного короткого отдыха", - написала Полина Гагарина, отметив, что фото сделано в ОАЄ.

Полина выгибается и поворачивается разными сторонами к камере, соблазняя зрителей своими идеальными ножками, ягодицами и упругой грудью.

Фото появились после того, как в сети написали о прогрессе в разводе девушки с мужем.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram
Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

"Шикарные ноги Полина", "Ну, очень красивая", "Шикарная фигура", "Полина, какая же Вы прекрасная и потрясающе выглядите на фотографии, Вау", "Эх, мне бы такой животик", "Необыкновенное чудо! Никого не слушайте, Вы прелесть!", "Идеальная фигура. Любителям колбас этого никогда не понять. Таким и должно быть здоровое тело. Мышцы+сухожилия. Ничего лишнего", - написал ей в комментариях.

Напомним, что Полина Гагарина потребовала от суда оставить с ней дочь Мию, и не против ее свиданий с отцом. В конце ноября появилась информация о том, что общее имущество они с Исхаковым будут делить через суд.

Заседание назначено на 14 декабря 2020.

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