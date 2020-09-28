Полностью голая Гвинет Пэлтроу намазалась маслом и слила свои фото

Гвинет Пэлтроу / Instagram

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая играла Эмму в киноадаптации Джейн Остин, а потом закрепила за собой роль Пеппер из вселенной Мстители, похвасталась идеальным телом в 48 день рождения.

Гвинет Пэлтроу показала очень откровенное фото с своем Instagram.

"В моем костюме на день рождения... Большое спасибо за пожелания на день рождения и спасибо невероятно удивительному новому маслу для тела за то, что заставили меня думать, что я все еще могу снять свой комплект.", - пишет актриса.

На фото Гвинет позирует совершенно голышом вполоборота к фотографу - она

частично прикрыла одной рукой соблазнительную грудь, и подняла одну длинную стройную ножку, демонстрируя аппетитные женские формы.

Гвинет Пэлтроу / Instagram

Коллеги и поклонники актрисы пришли в восторг от ее внешности, и завалили ее поздравлениями и комплиментами. Фото за день набрало почти 900 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев.

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