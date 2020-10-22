"Попочкой": Глюкоза впечатлила фигурой на пикантном фото

Глюкоза / Instagram

Наталья Ионова похвасталась фото с отдыха на Мальдивах и засветила поклонникам все подробности своей фигуры на горячем фото в Instagram.

Глюкоза взбудоражила поклонников крошечным купальником и вызывающим комментарием к нему.

"С гордо поднятой... чем?", - пишет Глюкоза.

На фото Глюкоза позирует рядом с пальмой, примерив красный "закрытый" купальник, который на самом деле не закрывает ничего, а полностью обнажает спину. а высокая посадка позволяет в полной мере насладиться идельными формами ягодиц и бедер певицы.

Кроме того, Глюкоза приняла такую позу, что все смогли оценить ее длинные ноги, и грудь, которая выглянула из тугого купальника.

Глюкоза / Instagram

"Ну дайте бабе мужика, ну хоть кто-нибудь уже, мужики, ну обратите внимания на призывы!"

"Шикарная спинка)", "Приятно смотреть на такие фото",

"Носиком с кокосиком", "Супер", "Секси",

"С гордо поднятой всем, и попочкой конечно же"

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