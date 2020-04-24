Лукавая брюнетка-порнозвезда показала сочное тело в эротичном белье

Ария Александер (Aria Alexander, дата рождения - 25 марта 1995 года, Хьюстон, штат Техас, США) — американская порноактриса и эротическая модель.

Имеет в своей родословной ирландские и мексиканские корни. Еще в юные годы Александер переехала в штат Южная Каролина, где окончила среднюю школу и поступила в колледж в Чарльстоне. Там же и начала работать в качестве эротической фетиш-модели.Позднее девушка перебралась в Норфолк (штат Виргиния), где продолжила свою карьеру в качестве модели, пока ей не позвонили из Калифорнии из агентства Amateur Allure.

Александер дебютировала в качестве порноактрисы в 2014-м - после того, как ей минуло 19 лет.С тех пор она снималась в порно для таких студий - Evil Angel, Zero Tolerance, New Sensations, Jules Jordan Video, Sweetheart Video, Wicked, Sweet Sinner, Kelly Madison Productions.

По состоянию на 2020 год она снялась в 139 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее стильная порноактриса Бобби Старр порадовала фанатов снимками в сексуальном белье. Позднее порноактриса Саманта Бентли из Игры престолов снялась в откровенной фотосессии.