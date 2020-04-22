Стильная порноактриса порадовала фанатов снимками в сексуальном белье

Бобби Старр (Bobbi Starr; настоящее имя - Элизабет Эванс; дата рождения - 6 апреля 1983 года, Санта-Клара, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Она имеет в своей родословной и итальянские, и венгерские корни. Получила музыкальное образование по классу гобоя и фортепиано в Университете штата Сан-Хосе.В порноиндустрию девушка попала через приятеля, который свел ее с некоторыми порнодеятелями из Сан-Франциско. К слову, Старр также выходила в финал шоу America’s Next Hot Porn Star — порно-аналога шоу America’s Next Top Model.

По состоянию на 2020 год Бобби Старр снялась в 824 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее мулатка-порноактриса Скин Даймонд порадовала фанатов телом в сексуальном белье. До этого порноактриса-"мамочка" Алия Лав порадовала фанатов стройным телом в сексуальном белье.