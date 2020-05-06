Порноактриса возбудила фанатов грудью и попой на сексуальных фото

Дженнифер Уайт (Jennifer White, урожденная Карли Энн Фридман - Carly Anne Friedman; дата рождения - 6 февраля 1988 года, Агура-Хиллз, штат Калифорния, США) — американская порноактриса и модель.

Имеет в родословной еврейские корни. Начала карьеру в порноиндустрии в 21 год - сразу после окончания университета.

За несколько лет успела попробовать себя в разных сценах - лесби, анального, группового секса. Уайт занимается сексом на камеру чаще всего с использованием своих "невинных" и выразительных черт.

Сотрудничала с популярным порностудиями - Red Light District, Evil Angel, Digital Sin и Reality Kings.

По состоянию на 2020 года Дженнифер Уайт снялась в 593 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее милаха-порноактриса Сара Лав порадовала фанатов сексапильным телом на фото. Позднее "куколка"-порноактриса Элиза Джейн засветила сочные прелести на сексуальных фото.