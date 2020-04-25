Блондинка-порнозвезда пошло и похабно изогнулась на откровенных фото

Кензи Тейлор (Kenzie Taylor, дата рождения - 2 июля 1990 года, Мидленд, штат Мичиган, США) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Выросла в американской глубинке -в штате Мичиган. Имеет в родословной немецкие корни. Сразу после школы начала работать фотомоделью в родном городе. Потом перебралась в Тампу (штат Флорида), где работала стриптизершей в нескольких клубах. В это самое время она познакомилась с порноактером, который и связал ее с другими людьми в индустрии - в том числе и с продюсерами.Дебютировала как порноактриса в марте 2015-го - после того, как ей исполнилось 25 лет.

Работала с такими порностудиями - Girlfriends Films, Evil Angel, Adult Source Media, Mofos, Archangel, Diabolic Video, 3rd Degree, Reality Kings, Wicked, Brazzers, Naughty America, New Sensations.

По состоянию на 2020 год Кензи Тейлор снялась в 295 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее стильная порноактриса Бобби Старр порадовала фанатов снимками в сексуальном белье. Порнозвезда Бруклин Чейз побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото.