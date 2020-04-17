Сексуальная порноактриса засветила шикарное тело в откровенном белье

Лили Картер (Lily Carter, настоящее имя — Николь Вуд; дата рождентя - 15 апреля 1990, Йонкалла, Орегон, США) — американская порноактриса.

Лили Картер начала карьеру в порноиндустрии в 2010 году (после того, как ей исполнилось 20 лет). А до того она работала вебкам-моделью.

Свой псевдоним для порно девушка взяла по имени актрисы Линды Картер, исполнившей главную роль в классическом телесериале Чудо-женщина (1975-1979).

К слову, у Картер есть татуировка в виде двух звёзд на животе ниже пупка.

По состоянию на 2020 год Лили Картер снялась в 296 порнофильмах и порнороликах.

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