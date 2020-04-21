Порноактриса из Игры престолов снялась в сексуальном белье

Саманта Бентли (Samantha Bentley), урожденная Саманта Макэван (Samantha McEwan; дата рождения - 8 октября 1987 года, Южный Лондон) — английская порноактриса.

Саманта начала карьеру как эротическая фотомодель, появившись в том числе с голой грудью на "третьей странице" таблоида The Sun. Изучала в колледже дизайн, работая параллельно танцовщицей стриптиза.

Сниматься в порно ей посоветовал экс-возлюбленный. Начинала снимать любительское порно, а в возрасте 20 лет взяла псевдоним.

К слову, Саманта Бентли в 2014-2015 годах снималась в роли проститутки в нескольких эпизодах популярнейшего телесериала Игра престолов.

Кроме того, девушка работает диджеем в клубах - с тех пор, как выступила впервые 16 апреля 2015 года на вечеринке Total Uprawr в лондонском боро Камден.

По состоянию на 2020 года, Саманта Бентли снялась в 254 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее стройная красавица-порноактриса Капри Андерсон попозировала в сексуальном белье. До этого сексуальная порноактриса Лили Картер засветила шикарное тело в откровенном белье.