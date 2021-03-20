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Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021

20 марта 2021, 16:54

Украинская порноактриса Настя, которая сама рассказала о своей профессии, сделала объявление по поводу своего исключения из числа участниц Холостяка.

Адель Асанти
Адель Асанти / instagram.com/adelasantyxx/

Модель и экс-порноактриса Настя, также известная как Адель Асанти приняла решение покинуть шоу Холостяк 2021 после того, как открылась правда про два дома с участницами.

Еще во время второго выпуска и первого группового свидания с Холостяком Настя рассказала ему, что раньше была порноактрисой. Однако после этого стала известная правда про наличие двух домов и изменения правил шоу.

Настя сама сказала Михаилу о том, что намерена покинут шоу, так как женщины превращаются "в злобных мегер".

После этого Настя опубликовала в своем Instagram официальное объявление на эту тему.Читайте такжеХолостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу

"О моем уходе с проекта. Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают! В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя. А вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте. Ваша Настя.

Ее решение поддержали многие фанаты шоу.

"Настя, оказалась самой искренней и человечной из них всех (из этого дома), шикарная девушка)))", "Как жаль, ты очень достойная девушка", "Жаль, начала смотреть передачу впервые из за тебя! А теперь и смысла нету ее досматривать!", - пишут в комментариях.

Напомним, что в третьем выпуске шоу Холостяк 2021 шоу покинули еще пять девушек кроме Насти - Юля, Алла, Алиса, Надин и Лола.

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