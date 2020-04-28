Красотка-порноактриса пошло изогнулась на откровенных фото

Айден Эшли (Aiden Ashley, дата рождения - 28 февраля 1990 года) — американская порноактриса и каскадер.Эшли начала сниматься в порно в ноябре 2009 года и сперва снималась исключительно в лесбийских сценах. Первой постоянной порнопартнершей Айден стала Селеста Стар. В июле 2011 года Эшли подписала двухлетний контракт со студией Axel Braun Productions на съемки в порно с мужчинами, однако до сих пор в ее фильмографии значатся исключительно лесбийские сцены. К слову, у Эшли синдром дефицита внимания и гиперактивности. Она самоидентифицирует себя как "настоящая бисексуалка".

По состоянию на 202 год Айден Эшли снялась в 249 порнофильмах и порнороликах.

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