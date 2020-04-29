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Блондинка-порнозвезда поизгибалась в пошлых позах на фото

29 апреля 2020, 22:05

Кайден Кросс (Kayden Kross) столько вкладывает в себя и свое тело, что не упускает случая показать его в пошлых позах для фанатов

  • Кайден Кросс (Kayden Kross) Кинопоиск
  • Кайден Кросс (Kayden Kross) Кинопоиск
  • Кайден Кросс (Kayden Kross) Кинопоиск
  • Кайден Кросс (Kayden Kross) Кинопоиск
  • Кайден Кросс (Kayden Kross) Кинопоиск
Кайден Кросс (Kayden Kross, дата рождения - 15 сентября 1985 года) — американская порноактриса и эротическая модель.

Еще в 18-ть лет она начала работать танцовщицей в калифорнийском стриптиз-клубе. Несколько позднее она подписала модельный контракт и начала сниматься в эротических фотосессиях для журналов. В 2006 году популярный порножурнал Hustler поместил снимок Кросс на обложку апрельского номера в США.В ноябре 2006-го девушка подписала эксклюзивный контракт с порностудией Vivid Entertainment, а 1 января 2010-го - со студией Digital Playground.

Первый порнофильм Кросс для DP -The Smiths - сразу же стал очень популярным.К слову, в 2011-м она была названа каналом CNBC одной из дюжины самых популярных порнозвезд.

По состоянию на 2020 года Кайден Кросс снялась в 207 порнофильмах и сняла 120 порнофильмов как режиссер.

Напомним, ранее лукавая брюнетка-порнозвезда Ария Александер показала сочное тело в эротичном белье. Блондинка-порнозвезда Кензи Тейлор пошло и похабно изогнулась на откровенных фото.

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