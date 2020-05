Красотка-порнозвезда порадовала фанатов телом на сексуальных фото

Кейлени Леи (Kaylani Lei - настоящее имя Эшли Сполдинг, дата рождения - 5 августа 1980 года) — американская порноактриса.

Она родилась в Сингапуре и по происхождению - филиппинка. До начала съемок в порно работала танцовщицей в Олимпик-Гардене в Лас-Вегасе.

Затем работала по контракту в компании Wicked Pictures. Кроме работы в порнобизнесе она вела шоу Me So Horny With Kaylani Lei на радио KSEX. В 2005-2006 годах Кейлени встречалась с известным новозеландским регбистом Байроном Келлехером.

В 2011-м году журнал Complex поставил Леи на 24 место в перечне 50 самых горячих азиатских порнозвёзд всех времен.

По состоянию на 2020 год Кайлани Леи снялась в 340 порнофильмах и порнороликах.

