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Красотка-порнозвезда порадовала фанатов телом на сексуальных фото

5 мая 2020, 22:10

Кейлени Леи (Kaylani Lei) прекрасно, видимо, понимает - телом нужно работать не только перед видеокамерой, но и перед фотокамерой.

  • Кейлени Леи (Kaylani Lei)
  • Кейлени Леи (Kaylani Lei)
  • Кейлени Леи (Kaylani Lei)
  • Кейлени Леи (Kaylani Lei)
  • Кейлени Леи (Kaylani Lei)

Кейлени Леи (Kaylani Lei - настоящее имя Эшли Сполдинг, дата рождения - 5 августа 1980 года) — американская порноактриса.

Она родилась в Сингапуре и по происхождению - филиппинка. До начала съемок в порно работала танцовщицей в Олимпик-Гардене в Лас-Вегасе.

Затем работала по контракту в компании Wicked Pictures. Кроме работы в порнобизнесе она вела шоу Me So Horny With Kaylani Lei на радио KSEX. В 2005-2006 годах Кейлени встречалась с известным новозеландским регбистом Байроном Келлехером.

В 2011-м году журнал Complex поставил Леи на 24 место в перечне 50 самых горячих азиатских порнозвёзд всех времен.

По состоянию на 2020 год Кайлани Леи снялась в 340 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее блондинка-порнозвезда Кайден Кросс поизгибалась в пошлых позах на фото. Красавица-порнозвезда Эшлинн Брук побаловала фанатов тугим телом в сексуальном белье.

Порноактриса порнозвезда сексуальные снимки
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