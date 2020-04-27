Порнозвезда-"мамочка" похабно изогнулась на сексуальных фото

Дана Весполи (Dana Vespoli; дата рождения - 22 сентября 1972 года, Портленд, штат Орегон, США) — американская порноактриса и порнорежиссер

.Выросла в Портленде, а после школы переехала в Южную Калифорнию, где в местном колледже Mills College получила звание бакалавра гуманитарных наук в области сравнительного литературоведения.

Читайте такжеМилаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фотоВесполи начала сниматься в порно относительно поздно - в 31 год. В 2006-м она начала снимать порнофильмы как режиссер для компании Digital Sin.Весполи снимала понрно для студий Red Light District и Combat Zone, New Sensations, Filly Films, Sweetheart Video, Evil Angel.

К слову, в 2011-м журнал Complex поставил ее на 13 место в списке "50 самых горячих азиатских порнозвезд всех времен" Весполи была замужем за известным порноактером Мануэлем Феррарой. После развода они поддерживают близкие отношения и воспитывают общих детей вместе.

По состоянию на 2020 год Дана Весполи снялась в 515 порнофильмах и 226 поставила как режиссер.

Напомним, ранее стильная порноактриса Бобби Старр порадовала фанатов снимками в сексуальном белье. Лукавая брюнетка-порнозвезда Ария Александер показала сочное тело в эротичном белье.