УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Порнозвезда-"мамочка" похабно изогнулась на сексуальных фото

27 апреля 2020, 23:00

Дана Весполи (Dana Vespoli) за годы работы и съемок в порно отлично научилась привлекать внимание и возбуждать.

  • Дана Весполи (Dana Vespoli) Сайт актрисы
  • Дана Весполи (Dana Vespoli) Сайт актрисы
  • Дана Весполи (Dana Vespoli) Сайт актрисы
  • Дана Весполи (Dana Vespoli) Сайт актрисы
Дана Весполи (Dana Vespoli; дата рождения - 22 сентября 1972 года, Портленд, штат Орегон, США) — американская порноактриса и порнорежиссер

.Выросла в Портленде, а после школы переехала в Южную Калифорнию, где в местном колледже Mills College получила звание бакалавра гуманитарных наук в области сравнительного литературоведения.

Читайте такжеМилаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фотоВесполи начала сниматься в порно относительно поздно - в 31 год. В 2006-м она начала снимать порнофильмы как режиссер для компании Digital Sin.Весполи снимала понрно для студий Red Light District и Combat Zone, New Sensations, Filly Films, Sweetheart Video, Evil Angel.

К слову, в 2011-м журнал Complex поставил ее на 13 место в списке "50 самых горячих азиатских порнозвезд всех времен" Весполи была замужем за известным порноактером Мануэлем Феррарой. После развода они поддерживают близкие отношения и воспитывают общих детей вместе.

По состоянию на 2020 год Дана Весполи снялась в 515 порнофильмах и 226 поставила как режиссер.

Напомним, ранее стильная порноактриса Бобби Старр порадовала фанатов снимками в сексуальном белье. Лукавая брюнетка-порнозвезда Ария Александер показала сочное тело в эротичном белье.

сексуальные снимки Порноактриса порнозвезда
Сейчас вы просматриваете новость «Порнозвезда-"мамочка" похабно изогнулась на сексуальных фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:34
"Карантин не для всех!" Ресторан нардепа Тищенко принимает гостей во время пандемии
23:00
Порнозвезда-"мамочка" похабно изогнулась на сексуальных фото Фото
22:58
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:35
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
22:26
В Британии у детей обнаружили загадочный синдром, связанный с Covid-19
22:12
Названы необычные симптомы аллергии Видео
22:10
Рано радоваться: ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии
22:00
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: денежное место и схватки за авторитет Видео
21:46
В Минздраве назвали главные условия для открытия продуктовых рынков
21:38
В Раде заявили о необоснованности увольнения Верланова
21:20
Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск - кто ушел
21:14
"Стало очень плохо": в студенческой общаге обнаружили коронавирус
20:56
Минфин обнародовал список запретных слов для чиновников
20:42
Безблагодатный огонь: в РФ монах заразился коронавирусом и поджег себя
20:38
В Минздраве пояснили, почему медики массово "цепляют" уханьскую хворь
20:34
Долгожданная игра The Last of Us Part II получила новую дату выхода
20:16
Как будут работать ПриватБанк и Новая почта на майские праздники: опубликован график
20:03
Зеленский отчитался о полумиллионе ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства
20:00
Для начальной школы запускают онлайн-уроки - когда и где смотреть
19:46
"Глупые женщины": Лариса Долина публично оскорбила феминисток
19:24
Наконец-то дождались: Шмыгаль допустил резкое сокращение карантина
19:18
Несколько тысяч покойников: у берегов Крыма нашли жуткую находку века Видео
19:15
"Или трусы, или крестик": экс-глава Минфина рассказал о вариантах для Украины по кредиту от МВФ
19:12
Цугцванг для Зеленского: политолог объяснил проблему назначения Саакашвили
19:07
Доктор Кто 13 сезон - дата выхода продолжения сериала Видео
18:58
Польша хочет выслать авиарейсы за украинскими заробитчанами
18:55
Праздник Радоница 2020 – что нельзя делать, а что непременно нужно Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020 Видео
18:44
Продуктовые рынки останутся закрытыми - эксперт назвал причину
18:34
Шок и трепет: эксперты озвучили жуткий прогноз по зарплатам Украины после карантина
18:05
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
18:00
Ветер любви 20 серия смотреть онлайн 27-04-2020 Видео
17:50
Ученые узнали, в каком случае выше всего риск заразиться коронавирусом
17:38
Отдых в Турции 2020: эпидемия COVID-19 нагло "сожрала" шведский стол Видео
17:32
Лукашенко испугался революции из-за карантина
17:17
9 мая – суббота: будут ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
17:10
Тысячи их: в Службе занятости рассказали, как растет в Украине безработица
17:00
Ветер любви 19 серия смотреть онлайн 27-04-2020 Видео
16:48
Создатели Skyrim пожертвуют миллион долларов на борьбу с коронавирусом
16:47
В Украине резко снизятся зарплаты: сколько будем зарабатывать после карантина
16:41
"*баться, не за*бусь": Шнуров написал любовное послание жене
16:40
Трудно без плана: Кличко рассказал, как Киев будут выводить из карантина
16:01
Коронавирус вцепился в детей: врачи забили тревогу из-за жуткого синдрома Видео
15:45
Две веселые игры по Властелину колец и Хоббиту вернулись в Steam
15:23
iPhone SE 2020 года с легкостью прошел проверку на прочность
15:20
Медики предупредили о новой жуткой опасности коронавируса для здоровья - Der Spiegel
14:51
"Нет смысла разбираться, зачем долб*бы это делают": эксперт раскритиковал новые правила денежных переводов
14:50
Сестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известно Видео
14:43
Зулейха открывает глаза вызвал приступ победобесия у крымнашистов в России
14:23
Стало известно, когда в следующий раз покажут долгожданную Cyberpunk 2077
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять