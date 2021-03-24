"Пошло": дочь Поляковой поймали на жестком фотошопе откровенных фото

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Дочь Оли Поляковой проводит время на курорте и начала пубуликовать свои фото в соцсетях. Но ее уличили в том, что она стала пропускать фото через редактор после того, как засветила неидеальные формы в первый раз.

Старшая дочь Оли Поляковой Маша опубликовала в своем Instagram ряд фото в бикини, на которых позировала, демонстрируя свою фигуру.

"Немного фоточек с пляжа , какая вам больше нравиться ?", - обратилась она к поклонникам.

Она показала снимки сидя и стоя, втянув живот и выпнув некоторые части тела. Много кто начал хвалит ее, но многие отметили, что слишком ярко видна разница с первыми фото, которые девушка показала без фотошопа.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

"Фотошоп без палева", "100% видела в сторис у неё целлюлит и так хорошенько",

"А на первой фото, ты втянула живот?", "Какой похудеть, не надо худеть, девочка очень красивая, кровь с молоком! А Зависников которые пишут разные гадости, не слушай, и не обращай внимание!!!",

"Очень вульгарно и не красиво", "Зачем так живот втягивать ахахахаахахахах", "Все классные",

До этого Маша Полякова показала фото в бикини достаточно крупным планом, и поклонники обнаружили неидеальность ее фигуры после зимы.