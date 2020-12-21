После финала Холостячки засветили участника из шоу Холостяк

Григорий Решетник / Холостячка на СТБ

Григорий Решетник - телеведущий шоу Холостяк и Холостячка показал фото, на котором позировал с руководителем проектов Холостячка и Холостяк, и с Алексеем Тригубенко, который прошел в финал шоу с Ксенией Мишиной.

"Главный Холостяк страны - согласны???", - написал Григорий Решетник к фото в Instagram.

Пока что это не официальное заявление, ведь каналы часто "прощупывают" реакцию зрителей подобными вопросами. Но неоднозначность фото состоит в том, что Григорий Решетник не делает ненужных заявлений, а на фото присутствует также Анна Калина - одна из руководителей канала.

Однако, поклонники неожиданно позитивно восприняли само участие Алексея в Холостяке - про него очень тепло отзывались все в течении шоу, и после финала.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

Однако многие уточнили, что вряд ли Алексей согласится повторно участвовать в шоу после того, как Ксения ему отказала в финале.

Григорий Решетник и Алексей Тригубенко/ Instagram

"Мне кажется, что сново на такой квест он уже не согласится", "Кастинг будет бешенный. СТБ не выдержит нашествия девушек", "А почему бы и нет. Интересно было бы посмотреть", "Парень настоящий!! Я думала таких уже не выпускают!!!", "Это фотография со съёмок нового сезона Холостяк?", "Але навряд чи Олексій погодиться після того як з ним вчинила Ксенія на реаліті.", - пишут в комментариях.

Напомним, финал шоу Холостячка прошел 18 декабря на СТБ. Ксения Мишина сделала свой выбор между двумя мужчинами в конце проекта.

Когда будет 11 сезон шоу Холостяк на СТБ пока неизвестно. Традиционно он начинался в конце зимы-начале весны.