После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой

Эллиот Пейдж / Instagram

Канадский трансгендерный актер Эллиот Пейдж подал на развод с Эммой Портер после более 4 лет отношений и трех лет брака.

33-летний актер подал на развод во вторник, 26 января. Об этом свидетельствуют документы из Верховного суда Манхэттена, пишет издание Page Six. Пара подчеркнула, что развод обусловлен разрывом отношений, который случился у них летом 2020 года.

"После долгих раздумий и тщательного рассмотрения мы приняли трудное решение о разводе после нашей разлуки прошлым летом, - говорится в совместном заявлении пары. - Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями".

Эллиот Пейдж - каминг-аут

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Эллиот Пейдж совершил каминг-аут, и попросил больше не обращаться к нему по имени Эллен.

"Мне нравится, что я трансгендер. И нравится, что я странный. И чем больше я сближаюсь с собой и понимаю, кто я на самом деле, тем больше расцветает мое сердце. Всем транссексуалам, которые ежедневно сталкиваются с преследованиями, ненавистью к себе, издевательствами и угрозой насилия: я знаю о тебе, я люблю тебя и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему", - рассказал Эллиот Пейдж.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона

На тот момент Эмма Портер поддержала свою вторую половинку - она опубликовав трогательное сообщение.

"Транссексуалы, квиры – это подарок этому миру. Я также прошу терпения, чтобы вы присоединялись ко мне в горячей поддержке трансгендеров каждый день. Существование Эллиота – это дар сам по себе. Эллиот, люблю тебя так сильно".

Эллиот Пейдж и Эмма Портер отношения

Эллен Пейдж впервые совершила каимнг-аут о своей ориентации в 2014 году. Уже в 2017 году она появилась на официальном мероприятии с Эммой Портер - поэтому с 2017 года отсчитывают их отношения.

Поженились Эллен Пейдж и Эмма Портер вначале 2018 года, и сообщили поклонникам, показав кольца на трогательном фото.