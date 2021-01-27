УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой

27 января 2021, 10:25

Актер Эллиот Пейдж, который когда-то был Эллен, подал на развод с возлюбленной женой.

Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж / Instagram

Канадский трансгендерный актер Эллиот Пейдж подал на развод с Эммой Портер после более 4 лет отношений и трех лет брака.

33-летний актер подал на развод во вторник, 26 января. Об этом свидетельствуют документы из Верховного суда Манхэттена, пишет издание Page Six. Пара подчеркнула, что развод обусловлен разрывом отношений, который случился у них летом 2020 года.

"После долгих раздумий и тщательного рассмотрения мы приняли трудное решение о разводе после нашей разлуки прошлым летом, - говорится в совместном заявлении пары. - Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями".

Эллиот Пейдж - каминг-аут

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Эллиот Пейдж совершил каминг-аут, и попросил больше не обращаться к нему по имени Эллен.

"Мне нравится, что я трансгендер. И нравится, что я странный. И чем больше я сближаюсь с собой и понимаю, кто я на самом деле, тем больше расцветает мое сердце. Всем транссексуалам, которые ежедневно сталкиваются с преследованиями, ненавистью к себе, издевательствами и угрозой насилия: я знаю о тебе, я люблю тебя и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему", - рассказал Эллиот Пейдж.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона

На тот момент Эмма Портер поддержала свою вторую половинку - она опубликовав трогательное сообщение.

"Транссексуалы, квиры – это подарок этому миру. Я также прошу терпения, чтобы вы присоединялись ко мне в горячей поддержке трансгендеров каждый день. Существование Эллиота – это дар сам по себе. Эллиот, люблю тебя так сильно".

Эллиот Пейдж и Эмма Портер отношения

Эллен Пейдж впервые совершила каимнг-аут о своей ориентации в 2014 году. Уже в 2017 году она появилась на официальном мероприятии с Эммой Портер - поэтому с 2017 года отсчитывают их отношения.

Поженились Эллен Пейдж и Эмма Портер вначале 2018 года, и сообщили поклонникам, показав кольца на трогательном фото.

трансгендер сериалы Netflix новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушиванияГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания Умерла Натэлла Ас: вокалистка группы ВостокУмерла Натэлла Ас: вокалистка группы Восток Умер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и КиркороваУмер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и Киркорова "Россия проснулась": известная актриса резко высказалась о протестах сторонников Навального"Россия проснулась": известная актриса резко высказалась о протестах сторонников Навального Смелая бабка: Пугачева отписалась от Киркорова после поста в поддержку ПутинаСмелая бабка: Пугачева отписалась от Киркорова после поста в поддержку Путина
Следующий материал

Последние новости

11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:22
Назван самый эффективный препарат от коронавируса Видео
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
Реклама
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:34
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
Реклама
08:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
Реклама
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять