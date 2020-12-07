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"Потрясающая растяжка": Настя Каменских удивила красотой на игривом фото

7 декабря 2020, 16:31

Украинская певица Настя Каменских обратила на себя внимание Сети новым необычным фото.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников хорошим настроением и ярким фото с сочными бедрами.

Настя Каменских в Instagram показала веселое фото в красных сапогах и черном боди, которое завело поклонников.

Девушка приняла вызывающую позу, и в полушпагате продемонстрировала бедра, прикрытые только колготами-сеточкой.

Кроме того, для образа Настя Каменских подобрала оверсайз джинсовую курточку, которую дополнила макияжем, подчеркивающем брови и темные глаза певицы.

"Настроение: врываться в эту неделю! Вы со мной?", - написала Каменских, и добавила эмоджи показывающее язык и горящего огня.

Поклонники приняли вызов Насти с восторгом.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Давайте с такой растяжкой в следующий сезон танцев!? Я думаю победа будет вашей! Или слишком тяжелый челлендж ?", "Бейби", "Крутышка", "Красотка", "О да, Настя. Вовремя и сделаем эту недельку. Будем танцевать", "Потрясающая растяжка", "круто и сексуально", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что в сеть недавно попали откровенные фото голой Майли Сайрус.

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