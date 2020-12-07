"Потрясающая растяжка": Настя Каменских удивила красотой на игривом фото

Украинская певица Настя Каменских обратила на себя внимание Сети новым необычным фото.
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников хорошим настроением и ярким фото с сочными бедрами.
Настя Каменских в Instagram показала веселое фото в красных сапогах и черном боди, которое завело поклонников.
Девушка приняла вызывающую позу, и в полушпагате продемонстрировала бедра, прикрытые только колготами-сеточкой.
Кроме того, для образа Настя Каменских подобрала оверсайз джинсовую курточку, которую дополнила макияжем, подчеркивающем брови и темные глаза певицы.
"Настроение: врываться в эту неделю! Вы со мной?", - написала Каменских, и добавила эмоджи показывающее язык и горящего огня.
Поклонники приняли вызов Насти с восторгом.
"Давайте с такой растяжкой в следующий сезон танцев!? Я думаю победа будет вашей! Или слишком тяжелый челлендж ?", "Бейби", "Крутышка", "Красотка", "О да, Настя. Вовремя и сделаем эту недельку. Будем танцевать", "Потрясающая растяжка", "круто и сексуально", - пишут ей в комментариях.
Напомним, что в сеть недавно попали откровенные фото голой Майли Сайрус.