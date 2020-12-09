"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников

Блогер Ирина Морозюк, которая недавно научилась делать татуировки, заинтриговала поклонников развратным фото.
Блогер Ирина Морозюк, которая воспитывает ребенка от футболиста Николая Морозюка, поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых она не скрывает свои совершенные формы.
Ирина Морозюк в Инстаграм показала снимки а обнаженными ягодицами и бедрами, на которых она похвасталась не только своими татуировками, но и аппетитными формами, которые оценили ее мужские подписчики.
"Доброй ночи", - кратко подписала она фото.
На первом фото Ирина Морозюк позирует в черном боди полулежа на постели, демонстрируя голубой маникюр, сексуальную грудь в огромном декольте и обнаженные ягодицы.
В сториз она показала другое фото - в постели с видом из окна на колесо обозрения. На нем Ирина так же лежит на кровати на животе, а автор захватил в кадр ее упругие прелести.
"Дзюба покинул чат", "Это потрясающе", "думаю что не хватает в инсте! ! не пропадайте", "Пушка, "Что творишь", "Красотка и такая поза", "Ира что ты за чудо такая))не даёшь людей возможности спать спокойно))", "Шикарная девушка", "А теперь попробуй уснуть мужской половине, которая на тебя подписана после такой фотки на ночь!", - пишут ей в комментариях.
Ранее голая Оля Цибульская побаловала поклонников откровенным селфи, сделанным в ванной.