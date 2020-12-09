"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников

Ирина Морозюк / Instagram

Блогер Ирина Морозюк, которая воспитывает ребенка от футболиста Николая Морозюка, поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых она не скрывает свои совершенные формы.

Ирина Морозюк в Инстаграм показала снимки а обнаженными ягодицами и бедрами, на которых она похвасталась не только своими татуировками, но и аппетитными формами, которые оценили ее мужские подписчики.

"Доброй ночи", - кратко подписала она фото.

На первом фото Ирина Морозюк позирует в черном боди полулежа на постели, демонстрируя голубой маникюр, сексуальную грудь в огромном декольте и обнаженные ягодицы.

Ирина Морозюк / Instagram

В сториз она показала другое фото - в постели с видом из окна на колесо обозрения. На нем Ирина так же лежит на кровати на животе, а автор захватил в кадр ее упругие прелести.

Ирина Морозюк / Stories Instagram

"Дзюба покинул чат", "Это потрясающе", "думаю что не хватает в инсте! ! не пропадайте", "Пушка, "Что творишь", "Красотка и такая поза", "Ира что ты за чудо такая))не даёшь людей возможности спать спокойно))", "Шикарная девушка", "А теперь попробуй уснуть мужской половине, которая на тебя подписана после такой фотки на ночь!", - пишут ей в комментариях.

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