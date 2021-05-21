Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021

Одруження наосліп / 1+1

4 июня на 1+1 состоится премьера седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп.

Ведущими проекта стали психолог-практик Ирина Кириченко и телеведущий и ресторатор Даниэль Салем. Реалити-шоу о построении отношений будет выходить на телеканале 1+1 в новое время - по пятницам в 20:20.

Героями нового сезона станут успешные мужчины и женщины, которые уже построили карьеру, хорошо зарабатывают, однако до сих пор не смогли построить гармоничные отношения. Участники проекта будут собственным примером доказывать, что никогда не поздно встретить вторую половинку и построить крепкую семью. Придут на шоу и известные личности, которые верят, что именно проект поможет им построить отношения и разобрать ошибки прошлого. Так, среди участников проекта будет известный боксер, звездный тренер Вячеслав Узелков, который недавно развелся.

Помогать участникам будет эксперт Ирина Кириченко, которая уже более 13 лет занимается семейным консультированием пар и помогает клиентам преодолеть сложные периоды в жизни, и успешный телеведущий, лайф-коуч Даниэль Салем, который сам построил успешный бизнес и крепкую семью.Читайте такжеХолостяк 2021 рассекретил финал 11 сезона шоу

"Несмотря на то, что мир стремительно развивается, в нашем обществе до сих пор сохраняется стереотип, что нужно выходить замуж как можно раньше, иначе найти себе достойную пару будет сложно. Поэтому в 7-м сезоне мы решили сконцентрироваться на построении отношений участниками, которым за 30-ть. Кто уже не смотрит на отношения через розовые очки, кто получил уже отрицательный опыт, возможно и не раз, и не оставил желания создать семью своей мечты", - комментирует новый сезон Ирина Кириченко.

Напомним, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели они узнают лучше друг друга, живя под одной крышей. У пары не только общий дом, но и семейный бюджет, которым они должны научиться управлять вместе. Через 7 дней участники "Одруження наосліп" окончательно решают - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

Одруження наосліп выходит в эфире телеканала уже 6 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа "1+1 медиа", а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в топ-5 лучших форматов года.