Адвокат Ефремова договорился со стороной пострадавших по суду

Михаил Ефремов / Lifeshot

Российская актриса Наталья Бочкарева предположила, что адвокаты по делу Михаила Ефремова договорились о решении спора вне залы суда.

Актриса написала об этом в своем Instagram, ссылаясь на то, что один из них неожиданно начал очень уважительно относиться к другому.

"Раз процесс-шоу стал таким резонансным я думаю пора выдвигать свои версии "значимого события в деле Ефремова" 11 августа. Моя версия такая: Добровинский неоднократно заявлял, что не утверждает что приговор будет обвинительным.Другими словами, он оставляет "той стороне" возможность с ним договориться.Возможно, что именно примирение сторон (точнее адвокатских интересов) и произошло. С чего бы это ранее с презрительной усмешкой говорившем об адвокате Пашаеве, Добровинский вдруг стал отзываться о нем исключительно уважительно, дословно "очень знающий адвокат с большим опытом", - пишет она.

На подобные мысли ее натолкнул комментарий Александра Добровинского изданию Гзета.ру, в котором он неожиданно перешел с язвительного на добродушный тон в адрес конкурента Эльмана Пашаева.

Ранее Михаила Ефремова оставили под домашним арестом по решению до января 2021 года.

Напомним, еще до выходных, сторона потерпевших в деле Ефремова требовала провести Михаилу Ефремову психиатрическую экспертизу и проверить на шизофрению.