Появились подробности о пострадавших в ДТП с Эльминым Гулиевым

Эльман Гулиев / vk.com

В Москве 21 сентября в центре Москвы начинающий певец Эльмин Гулиев устроил ДТП, в котором пострадало трое человек, и были разбиты 2 авто.

После наезда машины на людей на Остоженке 49-летнюю женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал 112.

По словам самого Эльмина Гулиева, в ДТП также пострадала его пассажирка. Кто именно она - не уточняется, но телеграм-канал предоставил список потерпевших:

Список пострадавших:

1. Алдарева А.В., 1995;

2. Иорданов М.Н., 1985;

3. Тухтарова Н.А., 1971.

Среди пострадавших в ДТП с Эльмином Гулиевым на Остоженке — преподаватель лингвистического университета Надежда Тухтарова.

"Она опаздывала на пару и отправила им сообщения, попросила дождаться. Однако вскоре ребята узнали своего преподавателя на видео аварии. На связь выходить она перестала", - пишет телеграм канал Lifeshot со ссылкой на слова студентом Тухтаровой.

ДТП с Эльманом Гулиевым в Москве - видео с места происшествия:

Ранее сообщалось, что Эльмин Гулиев устроил ДТП в центре Москвы - проехал на красный свет, задел другое авто, и выехав на тротуар сбил пешеходов.

Изначально сообщалось, что пострадало 3 пешеходов, потом российскией СМИ уточнили, что речь идет о двух пешеходах и пассажирке Гулиева.