Появились подробности о пострадавших в ДТП с Эльминым Гулиевым

В результате ДТП в центре Москвы пострадали пешеходы и пассажирка автомобиля, который устроил аварию.
В Москве 21 сентября в центре Москвы начинающий певец Эльмин Гулиев устроил ДТП, в котором пострадало трое человек, и были разбиты 2 авто.
После наезда машины на людей на Остоженке 49-летнюю женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал 112.
По словам самого Эльмина Гулиева, в ДТП также пострадала его пассажирка. Кто именно она - не уточняется, но телеграм-канал предоставил список потерпевших:
Список пострадавших:
- 1. Алдарева А.В., 1995;
- 2. Иорданов М.Н., 1985;
- 3. Тухтарова Н.А., 1971.
Среди пострадавших в ДТП с Эльмином Гулиевым на Остоженке — преподаватель лингвистического университета Надежда Тухтарова.
"Она опаздывала на пару и отправила им сообщения, попросила дождаться. Однако вскоре ребята узнали своего преподавателя на видео аварии. На связь выходить она перестала", - пишет телеграм канал Lifeshot со ссылкой на слова студентом Тухтаровой.
ДТП с Эльманом Гулиевым в Москве - видео с места происшествия:
Ранее сообщалось, что Эльмин Гулиев устроил ДТП в центре Москвы - проехал на красный свет, задел другое авто, и выехав на тротуар сбил пешеходов.
Изначально сообщалось, что пострадало 3 пешеходов, потом российскией СМИ уточнили, что речь идет о двух пешеходах и пассажирке Гулиева.