Появились подробности состояния Светлакова после госпитализации с коронавирусом

Сергей Светлаков / Instagram

Сергей Светлаков страдает пневмонией из-за коронавируса, из-за которого его доставили в московскую больницу 11 ноября.

У Светлакова нешуточное поражение тканей легких, сообщает ТАСС.

Сам Светлаков, когда вышел на связь с журналистами, постарался все проблемы максимально приуменьшить, и успокоить всех, кто беспокоится о его здоровье.

"Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", - сказал он.

При этом в первой больнице его лечить не смогли, и, как сообщал Главред, Светлакова перевели в больницу более приспособленную для лечения коронавируса.

Как оказалось, у артиста поражено 24% легких, что требует стационарного лечения.

Напомним, что Светлаков известен по проектам Прожекторпэрисхилтон, Наша Раша, ведет шоу Полный Блэкаут на СТС. Также он снимался в большинстве российских комедийных фильмов.

Ранее сообщалось, что в России певица родила мертвого ребенка и скончалась от коронавируса.