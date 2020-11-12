Появились подробности состояния Светлакова после госпитализации с коронавирусом

Российского артиста Сергея Светлакова срочно госпитализировали с коронавирусом. Теперь появилась информация, какой тяжести коронавирус поразил его.
Сергей Светлаков страдает пневмонией из-за коронавируса, из-за которого его доставили в московскую больницу 11 ноября.
У Светлакова нешуточное поражение тканей легких, сообщает ТАСС.
Сам Светлаков, когда вышел на связь с журналистами, постарался все проблемы максимально приуменьшить, и успокоить всех, кто беспокоится о его здоровье.
"Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", - сказал он.
При этом в первой больнице его лечить не смогли, и, как сообщал Главред, Светлакова перевели в больницу более приспособленную для лечения коронавируса.
Как оказалось, у артиста поражено 24% легких, что требует стационарного лечения.
Напомним, что Светлаков известен по проектам Прожекторпэрисхилтон, Наша Раша, ведет шоу Полный Блэкаут на СТС. Также он снимался в большинстве российских комедийных фильмов.
Ранее сообщалось, что в России певица родила мертвого ребенка и скончалась от коронавируса.