Появилось провокационное видео избиения Дарьи Кирилюк в Турции

Дарья Кириленко / Instagram

Появилось видео с Дарьей Кирилюк, на котором модель якобы избивают. В Турции предположили, что ее парень может быть причастен к избиению. Об этом пишет турецкое издание Snob magazin.

Дарья Кирилюк под постом с видео написала опровержение этим словам.

"Видео ночи, которое сделала камера наблюдения. Модель Дарья Кирилюк заявила, что ее избили на пляже Момо, куда она отправилась в Чешме. "Служба безопасности пляжа напала на нас. Моих друзей и меня били по лицу", - сказал Кирилюк. После этого объявления видео той ночи просочились в социальные сети. Официальные лица заявили: "Дарья Кирилюк была избита своим парнем. Эта проблема не имеет ничего общего с пляжем Момо, как сообщала Дарья Кирилюк", - говорится в сообщении.

Возмущенная девушка опубликовала ответ под видео.

"Мой парень никогда меня не бил! У меня был посттравматический стресс от избиения на пляже Момо. Это безумие!!!!!! Мой парень пытался меня успокоить! Момо пытается избежать ответственности!", - написала она на английском и турецком языках.

Напомним, в турецких газетах написали об инциденте в гостиннице, во время которого местная СБ избила украинскую топ-модель Дарью Кирилюк. Теперь Администрация отеля слила в сеть часть видео с драки.