"Позвоните пожарным": Дорофеева сверкнула грудью в мини-шортах

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева в мини-бикини и мини-шортах похвасталась шляпой с бомбонами и сверкнула грудью.

Надя Дорофеева в Instagram показала сексуальное тело.

Фото Дорофеева не стала подписывать, добавив только эможди языка. На снимке Дорофеева позирует в крошечных шортиках и бикини, которое выглядит как пара кусочков ткани, которые едва прикрывают ее сочную грудь.

Мини-шорты оголяют ноги ровно настолько, чтобы ими восхищаться, но не настолько, чтобы были видны тату "добро" и "зло".

Милая шляпа с помпонами дополняет образ, а Дорофеева с удовольствием поедает мороженное на палочке.

Надя Дорофеева / Instagram

"Ого, маєш класне морозиво", "Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост - огонь", "С такой фигурой можно смело идти за Оскаром", - пишут в комментариях.

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