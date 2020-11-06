"Позвоните пожарным": Ирина Шейк в крошечных трусиках показала откровенное фото

Российская модель Ирина Шейк побаловала поклонников откровенными фото, на которых выставила на показ идеальное тело.
Российская модель Ирина Шейко показала фото с фотосессии для Vogue, которую делали в особняке Версаче.
Ирина Шейк похвасталась ножками и и сексуальной фигурой в растрепанном халатике и на шпильках.
Ирина опубликовала фото на диване, раскинув ноги в туфельках шпильках, демонстрирую стройную фигуру, аппетитные ягодицы и сексуальные формы под раскрытым халатом.
Поклонники порадовались ее откровению, и написали много комментарием на самых разных языках.
"Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь )) Как и мои наряды))", "Очень круто, Ир, главное о политике не говорить и все. We love you", "Богиня", " Класс", "Огонь", - пишут в комментариях.
Кроме того, до сих пор продолжают присылать неприличный текст про "милкшейк".
Фото набрало уже почти полмиллиона лайков и тысячи комментариев.
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