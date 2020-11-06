"Позвоните пожарным": Ирина Шейк в крошечных трусиках показала откровенное фото

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

Российская модель Ирина Шейко показала фото с фотосессии для Vogue, которую делали в особняке Версаче.

Ирина Шейк похвасталась ножками и и сексуальной фигурой в растрепанном халатике и на шпильках.

Ирина опубликовала фото на диване, раскинув ноги в туфельках шпильках, демонстрирую стройную фигуру, аппетитные ягодицы и сексуальные формы под раскрытым халатом.

Ирина Шейк / Instagram

Поклонники порадовались ее откровению, и написали много комментарием на самых разных языках.

"Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь )) Как и мои наряды))", "Очень круто, Ир, главное о политике не говорить и все. We love you", "Богиня", " Класс", "Огонь", - пишут в комментариях.

Кроме того, до сих пор продолжают присылать неприличный текст про "милкшейк".

Фото набрало уже почти полмиллиона лайков и тысячи комментариев.

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