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Премия МузТВ 2020 не состоится из-за коронавируса

29 мая 2020, 13:24

В России отменили концерт и вручение премии МузТВ 2020 из-за коронавируса, который свирепствует в стране.

МузТВ 2021 - дата проведения
МузТВ 2021 - дата проведения / muz-tv.ru

Премию Муз-ТВ 2020 в России переносят на 2021 год из-за коронавируса. Состав ведущих останется тем же — Ксения Собчак, Максим Галкин, Александр Ревва и Ольга Бузова.

Одно из самых масштабных событий в России - ежегодная премия телеканала Муз-ТВ не пройдет в 2020 году из-за предосторожностей и выполнения приказов правительства для предотвращения распространения коронавируса в России, сообщают организаторы.

В связи с пандемией коронавируса организаторы приняли решение перенести церемонию на 2021 год. Главный приз за достижения в музыкальной индустрии артисты будут получать по итогам сразу двух лет - 2019-го и 2020-го только в 2021 году.

"Это было одно из самых сложных решений за всю историю "Премии МузТВ", но мы не видим иного варианта развития событий. Вся международная команда потратила много сил на то, чтобы в этом году церемония стала незабываемой для зрителей. Но ввиду сложившейся ситуации участники режиссерско-постановочной команды даже физически не могут участвовать в реализации шоу, находясь на самоизоляции в других странах. Впервые в истории "Премии МузТВ" в следующем году церемония награждения состоится по итогу сразу двух лет — 2019-го и 2020-го", - сказал генеральный директор канала МузТВ Арман Давлетяров.

Купленные билеты на МузТВ 2020 останутся действительными и на 2021 год.

Концерт и церемония награждения МузТВ 2021 состоится 11 июня 2021 года.

Напомним, Детское Евровидение 2020 пройдет вовремя и по плану.

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